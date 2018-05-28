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Aatıf Chahechouhe'a Kıbrıs ekibi AEL Limassol talip oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta forma giyip 7 gol, 2 asist üreten Aatıf Chahechouhe, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEL Limassol'un radarına girdi.

Aatıf Chahechouhe'a Kıbrıs ekibi AEL Limassol talip oldu!

32 yaşındaki Aatıf Chahechouhe'nun menajeri Andy Hahn, Politikis gazetesine yaptığı açıklamada, "AEL'li yöneticilerle başka bir oyuncum için konuşurken, bana Aatıf'ı da sordular. Ancak onlara Fenerbahçe'nin kendisinden memnun olduğunu, hatta sözleşme yenilemeyi planladığını söyledim" ifadelerini kullandı.

Aatıf sol kanatta sergilediği yüksek performansla Mathieu Valbuena'yı kulübeye gönderirken, özellikle ligin ikinci yarısında Aykut Kocaman'ın bankosu olmuştu.

Tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Aatıf, bu sezon 26'sı lig, 8'i Türkiye Kupası, 3'ü UEFA olmak üzere 37 maçta oynadı.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ael limassol Aatif Chahechouhe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gitmesin ya bu çöp leri seneye de istiyoruz
atif fena oyuncu diil ama fb taraftari daha iyilerini daha unlulerini gormek ister
Satın gitsin.
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