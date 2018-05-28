Aatıf Chahechouhe'a Kıbrıs ekibi AEL Limassol talip oldu!

32 yaşındaki Aatıf Chahechouhe'nun menajeri Andy Hahn, Politikis gazetesine yaptığı açıklamada, "AEL'li yöneticilerle başka bir oyuncum için konuşurken, bana Aatıf'ı da sordular. Ancak onlara Fenerbahçe'nin kendisinden memnun olduğunu, hatta sözleşme yenilemeyi planladığını söyledim" ifadelerini kullandı.

Aatıf sol kanatta sergilediği yüksek performansla Mathieu Valbuena'yı kulübeye gönderirken, özellikle ligin ikinci yarısında Aykut Kocaman'ın bankosu olmuştu.

Tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Aatıf, bu sezon 26'sı lig, 8'i Türkiye Kupası, 3'ü UEFA olmak üzere 37 maçta oynadı.

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