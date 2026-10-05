Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek! "Yalnız değilsin"

Türk futbolunda Hakemler Dosyası soruşturması sonrası yaşanan tartışmalar sürerken TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na dikkat çeken bir destek geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini iletti.

BAHÇELİ'DEN "YALNIZ DEĞİLSİN" MESAJI

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Devlet Bahçeli, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderdi. Çiçeğin üzerinde yer alan notta ise "Başarı dileklerimle, yalnız değilsin." ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli'nin bu jesti, Hacıosmanoğlu'nun son dönemde karşı karşıya kaldığı eleştiriler ve istifa çağrılarının ardından geldi.

HACIOSMANOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bahçeli'nin desteğine teşekkür etti.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'nin açıklamasıyla birlikte Bahçeli'nin Hacıosmanoğlu'na gönderdiği destek mesajı kamuoyuna duyuruldu.