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Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek! "Yalnız değilsin"

Hakemler Dosyası soruşturmasının ardından istifa çağrılarının hedefindeki TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir destek geldi.

Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek! "Yalnız değilsin"
Burak Kavuncu

Türk futbolunda Hakemler Dosyası soruşturması sonrası yaşanan tartışmalar sürerken TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na dikkat çeken bir destek geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek başarı dileklerini iletti.

BAHÇELİ'DEN "YALNIZ DEĞİLSİN" MESAJI

Devlet Bahçeli den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu na destek! "Yalnız değilsin" 1

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Devlet Bahçeli, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderdi. Çiçeğin üzerinde yer alan notta ise "Başarı dileklerimle, yalnız değilsin." ifadeleri kullanıldı.

Devlet Bahçeli den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu na destek! "Yalnız değilsin" 2

Bahçeli'nin bu jesti, Hacıosmanoğlu'nun son dönemde karşı karşıya kaldığı eleştiriler ve istifa çağrılarının ardından geldi.

HACIOSMANOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Devlet Bahçeli den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu na destek! "Yalnız değilsin" 3

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bahçeli'nin desteğine teşekkür etti.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'nin açıklamasıyla birlikte Bahçeli'nin Hacıosmanoğlu'na gönderdiği destek mesajı kamuoyuna duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP tff hakemler İbrahim Hacıosmanoğlu
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
şaşırdık mı ? tabiki hayır
Hiç şaşırmadım
hah tamam tencere kapak
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