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Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe takımda golcü olmadığı için forvet oynayacak.

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Fenerbahçe'de İspanyol forvet Soldado'nun sakatlığı ve henüz bir golcü transfer edilmemesi nedeniyle Aatif forvette yer alacak.

Tecrübeli futbolcu kampta oynanacak olan maçlarda hücum hattında görev yapacak. Daha önce Sivasspor'da oynarken bu bölgede forma giyen sarı-lacivertli oyuncunun sergileyeceği performansın takımdaki geleceği açısından çok önemli olduğu öğrenildi.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Aatif Chahechouhe

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
ALLAH CEZANI VERECEK FENER BETER OL BETER
ee ele gülerken ağaçtan düşmek böyle oluyormuş demekki,!!!
BU SENEDE ÜMİTLENMEYELİM YANİ
sivasta forvetti gol kralı olmuştu güzel seçim
Parasızlık neler yaptırıyor!
pohahah ali koç istifa
atıfı takımda düşünuyorlarsa boşa ümit vermesınler taraftara geçmiş olsun bu senede
eyvah atıp forvet olmuş amanin kalecileri bi korku sardı :)
geçen sezonu mumla arayacaz desene
aziz i cok arayacagiz
atıfa mecbur olacaksak..neden fernandao gönderildi..comolli ne değiştirdi..vs vs..
aziz başkan ve aykut hoca düşmanları siz bu gidişle her ikisinide mumla arayacaksınız
şakamısınız sız yaa ama hiç komik değil
Şimdi çamura bastık desenize
Ya arkadaş 500 600 bin euro değerinde gelecek vaadeden santroforlar var al 2 tane koy dönüşümlü oynasın bu oynayacağına hiç yoktan yeni bir yıldız v.s çıkar ortaya. bu şekilde amacımız nedir ?
bende yanında oynayacam nerden uyduruyoesunuz helal valaha
4-6-0 oynat daha iyi Cocu.
takımda golcu yok ne demek.. alacaksın o zaman.. şaka mı bu.. gitti yıne bu sene de..
bu beceriksiz adama kaldıysak geçen yılı bile ararız..hiç olmazsa altınordudan alınan gençi oynatsınlar..hasanali atıf neustader jansen le devam edilecekse yandık valla..
tek eğlence fenevbahçe .............
Ali koç balonun çabuk sondu .. Onyekuru yu gs kapti minayi da gs kapiyor ginkel dediniz 8 ay sahalardan uzak kalacak yahu cocu kim aykuta soyleseydin hucum oynat sorumluluk bende olay bitmisti .. Hayr hollanda ligi süper lig kadar güçlü degilki.. Psv ile senin bütçen bir değilki yine 3 .4. Olacak fener
neden yeni bir bülent uygun çıkmasınki?bırakın artık transfer istemeyi,elbet golcü ve stoper alınacak başka transfer yapılmaz bu sene...kimse takımdan gitmiyor bu durumda nasıl yapılacak transfer?hem gidenin ücretini öde hemde yeni gelenin hani para nerde?
bu yıl da açız diyordu peder..
Demek ki bu sene de seyretmeyeceğiz takımı.
Fenerbahçe bu sezon ligde 3. olacak.Beşiktaş şampiyon Galatasaray 2. olacak ama Fenerbahçe Beşiktaşı 7-0 Galatasaray'ı 5-1 yenme başarısı gösterecek.Geçen yılki performansından uzak olan Başakşehir ligi 4. bitirecek olaylı maçta Fenerbahçeyi 3-2 yenecek.Trabzonspor 7. olacak.Abdulkadir Ömür parlayacak.Önemli isimler sakatlanacak.
Eyvah yandık desene
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