Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Fenerbahçe'de İspanyol forvet Soldado'nun sakatlığı ve henüz bir golcü transfer edilmemesi nedeniyle Aatif forvette yer alacak.
Tecrübeli futbolcu kampta oynanacak olan maçlarda hücum hattında görev yapacak. Daha önce Sivasspor'da oynarken bu bölgede forma giyen sarı-lacivertli oyuncunun sergileyeceği performansın takımdaki geleceği açısından çok önemli olduğu öğrenildi.
(TAKVİM)
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