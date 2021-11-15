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AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Rize'de ziyaretlerde bulundu

15.11.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Rize'de ziyaretlerde bulundu

RİZE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rize'de ziyaretlerde bulundu.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Meyer-Landrut, Vali Vekili Ömer Faruk Duman'ı makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut'a, Duman tarafından çay hediye edildi.

Daha sonra Belediye Başkanı Rahmi Metin'i ziyaret eden Meyer-Landrut, kent hakkında bilgi aldı.

Meyer-Landrut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Rize'de yaşanan son sel felaketinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren Meyer-Landrut, "Ben de Alman vatandaşıyım. Kendi ülkemde de bu yaz benzer sel felaketleri yaşandı. Bu anlamda duygularımı paylaşmak istiyorum. Görüyoruz ki iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin neden olduğu sonuçlar hepimizi etkiliyor. Dolasıyla iklim değişikliğine bağlı çevre sorunlarıyla mücadele etmek, aslında hepimizin ortak meselesi." dedi.

Başkan Metin ise Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Meyer-Landrut'a ziyaretlerinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo ve diğer ilgililer eşlik etti.

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