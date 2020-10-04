AB destekli kent ağı projesi tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi’nin aralarında üniversitelerin de bulunduğu 17 kuruluş tarafından desteklenen Antalya’nın Avrupa Birliği (AB) destekli kent ağı projesi SivilAnt, iki gün devam eden kapanış programıyla tamamlandı. ‘Sosyal Girişimcilik’ temasıyla yapılan kapanış programında, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezleri (ASSİM) ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Antalya’da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği’nin liderliği, Büyük Hedef Derneği’nin eş-yürütücülüğünü üstlendiği ve destekçileri arasında Muratpaşa Belediyesi’yle birlikte aralarında üniversitelerinde yer aldığı 17 kuruluşun bulunduğu SivilAnt - Antalya Sivil Platformu projesi, “Sosyal Girişimcilik” temasıyla yapılan toplantıyla tamamlandı.

ASSİM tanıtıldı

Hotel Su’da gerçekleştirilen kapanış toplantısında Antalya, Burdur, Isparta, Ankara ve İstanbul’dan birçok katılımcı online olarak bağlanırken kapanış programında çeşitli atölye çalışmaları ve kapasite geliştirme eğitimleri yapıldı. SivilAnt beratlarının da takdim edildiği kapanış programında, ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü Eda Şahal merkezi tanıtarak, yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.