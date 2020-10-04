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AB destekli kent ağı projesi tamamlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin aralarında üniversitelerin de bulunduğu 17 kuruluş tarafından desteklenen Antalya’nın Avrupa Birliği (AB) destekli kent ağı projesi SivilAnt, iki gün devam eden kapanış programıyla tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin aralarında üniversitelerin de bulunduğu 17 kuruluş tarafından desteklenen Antalya’nın Avrupa Birliği (AB) destekli kent ağı projesi SivilAnt, iki gün devam eden kapanış programıyla tamamlandı. ‘Sosyal Girişimcilik’ temasıyla yapılan kapanış programında, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezleri (ASSİM) ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Antalya’da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği’nin liderliği, Büyük Hedef Derneği’nin eş-yürütücülüğünü üstlendiği ve destekçileri arasında Muratpaşa Belediyesi’yle birlikte aralarında üniversitelerinde yer aldığı 17 kuruluşun bulunduğu SivilAnt - Antalya Sivil Platformu projesi, “Sosyal Girişimcilik” temasıyla yapılan toplantıyla tamamlandı.

ASSİM tanıtıldı
Hotel Su’da gerçekleştirilen kapanış toplantısında Antalya, Burdur, Isparta, Ankara ve İstanbul’dan birçok katılımcı online olarak bağlanırken kapanış programında çeşitli atölye çalışmaları ve kapasite geliştirme eğitimleri yapıldı. SivilAnt beratlarının da takdim edildiği kapanış programında, ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü Eda Şahal merkezi tanıtarak, yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Girişim hikayesi
ASSİM İnovasyon Merkezi Ön Kuluçka Programı girişimcilerinden Abdullah Yılmaz, ekonomik ve sosyal dezavantajlı üreticilerin el sanatları ürünleri ile küçük esnaf ve zanaatkarın üretmiş oldukları ürünlere pazar yaratabilmek amacıyla kurulan Craftino platformunu tanıttı. Sosyal girişimciliği ön planda tutan, üretici odaklı, elde etmiş olduğu karın bir kısmını üreticilerin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için kullanan ve toplumda gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılmasını hedefleyen sosyal oluşum Craftino, toplantıda ilgi odağı oldu.

Gençlik platformu kuruldu
SivilANT kapanış toplantısında ayrıca Gençlik Birlikte Platformu’nun kuruluş deklarasyonu yapıldı. 12 sivil toplum kuruluşunun aynı açıta altında buluşturan platform, ASSİM Sosyal Hizmetleri Güçlendirme ve Gençlik Platformu’yla birlikte çalışacak. Platform, gençlik alanındaki çeşitli kuruluşlar arasında iletişim, diyalog, bilgilendirme ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflerken bu kurumların etkisini, kurumsal ve finansal kapasitesini de yükseltmeyi amaç olarak belirledi.

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