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AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler Adana'da tanıtıldı

06.10.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler Adana'da tanıtıldı

AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler Adana'da tanıtıldı

Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlayacak "ENHANCER Projesi" Adana'daki kurum, kuruluş ve girişimcilere tanıtıldı.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi, Adana'da bir otelde düzenlenen tanıtım programıyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine anlatıldı.

AB'nin finansman desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ICMPD'nin hayata geçirdiği proje kapsamında, Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilere ve ev sahibi konumunda olan Türk girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak.

Projeye Şanlıurfa, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'dan müracaatlar kabul edilecek.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Hibe Uzmanı Kemal Ege Gürkan, AA muhabirine, verecekleri 30 bin avro hibenin Adana'daki tanıtımları için kurum yönetici ve yetkilileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Kurumlara başvuru ve hibe şartlarını anlattıklarını ifade eden Aydın şunları kaydetti:

"Projemiz bir sosyoekonomik uyum projesi, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler ve ev sahibi Türk toplumunun girişimcilik vasıtasıyla uyumunun sağlanması ve bunun dışında Suriyelilerin ekonomiye kendi gelirlerini kazanacak metotlarla dahil olmasını amaçlıyor. Buna yönelik yapmış olduğumuz aktivitelerden biri verdiğimiz hibeler, bunun için buradayız. Türkiye'de aktif olduğumuz illerde projenin altyapısını geliştirmeyi planlıyoruz. Bu altyapı çalışmalarının, Türk ve geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere katkısının olacağını düşünüyoruz. İlerleyen süreçte girişimci adaylarına ve girişimcilere vereceğimiz destekler söz konusu olacak. Hibe programlarımız başladıktan itibaren 2023 yılının aralık ayına kadar proje kapsamında hedef kitlemize bu destekleri sağlıyor olacağız. Adana'da proje kapsamında destekleyeceğimiz birçok kurum olduğunu araştırmalarımız neticesinde öğrendik. Adana'da ilerleyen dönemlerde bizim hedeflediğimiz girişimci kitlesini destekleyebilecek kurumları, kapasite olarak geliştirecek şekilde desteklemeyi planlıyoruz."

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