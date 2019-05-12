Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenen Gençlerbirliği ile Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup eden Abalı Denizlispor bitime 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantilediler. Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda küme düşen Gençlerbirliği, tam bir yıl sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Gençlerbirliği, sezonun 33. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Yıldırım Mert Çetin ve Ayper Uludağ'ın golleriyle 2-0 kazanan kırmızı-siyahlı ekip, puanını 70'e yükselterek 12 Mayıs 2018'de düştüğü Spor Toto Süper Lig'e bir yıl sonra aynı gün döndü. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu, kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik ekip ve taraftar karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig macerasını, düştüğü sezon teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın başında olduğu Adana Demirspor ile Ankara'da oynayacağı maçla tamamlayacak. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yabancılar buraya asla giremiyor Fırtına'yı Sosa kurtardı Flaş iddia: Maç yeniden oynanabilir

MURAT CAVCAV: RAHAT UYU İLHAN BAŞKAN

Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, şampiyonluk kupasını kırmızı-siyahlı kulübün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın mezarına götüreceklerini söyledi. Murat Cavcav, Spor Toto 1. Lig'de sezonu hedefledikleri yerde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Düştüğünüz sezon çıkmak gerçekten çok zor. Zoru başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sezona başlarken kupayı onursal başkanımıza götüreceğimize söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz. Babamın ardından zor bir görev üstlendim. Onun gibi tecrübeli, duayen bir başkandan sonra görev yapmak çok zor. Acı tecrübeler edindik ama hepsi geride kaldı. Takım, yönetim kurulu, camia ve taraftarımızla kupayı alıp babama götüreceğiz. Ona 'Rahat uyu İlhan Başkan' diyeceğiz" ifadelerini kulandı. Kırmızı-siyahlı camianın İlhan Cavcav'ın emanetine "gözü gibi" bakacağını dile getiren Murat Cavcav, "Yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, malzemecimizden masörümüze aşçılarımızdan güvenlik görevlilerimize, bizi yalnız bırakmayan basınımıza ve özellikle de taraftarımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

DENİZLİSPOR 9 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 yenen Abalı Denizlispor, son hafta öncesinde adını 2009-2010 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e tekrar yazdırdı. Bu sezon 34. kez mücadele ettiği 1. Lig'de son 2 haftaya lider Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde, üçüncü durumdaki Hatayspor'un ise 5 puan önünde 66 puanla 2. sırada giren Abalı Denizlispor, 33. haftada ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 6-0 yendi. Bu sonuçla puanını 69'a yükselten ve son hafta öncesinde adını Süper Lig'e yazdıran yeşil-siyahlı ekibin 9 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi. Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen Denizlispor, bu haftadan sonra sürekli ilk 2 içinde yer aldı. 4. KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Daha önce 1982-1983'te Halil Güngördü, 1993-1994'te Ömer Kaner ve 1998-1999'da Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'e çıkan Abalı Denizlispor, 4. kez Süper Lig vizesi aldı. Süper Lig'de 19 sezon geçiren yeşil-siyahlı ekip, 2002-2003'te Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etmişti.