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Abant Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

12.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan gölün yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı ziyaretçiler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelen ziyaretçiler, kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı göl çevresinde yürüyerek, faytona binerek ve piknik yaparak vakit geçirdi.

Bazı tatilciler ise tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan gölün yüzeyine çıkarak yürüdü, fotoğraf çekti. Jandarma ekipleri ise tatilcileri gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç ise yolda kaldı. Yolda kalan araçların yardımına diğer sürücüler yetişti. Kayan araçlar itilerek bulundukları yerlerden kurtarıldı.

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