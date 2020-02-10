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Abant'a ulaşım sağlanmaya başladı

BOLU HABERLERİ  | 10.02.2020 17:28 | Son Güncelleme

Abant'a ulaşım sağlanmaya başladı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'na, yoğun kar yağışının ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Bölgede dört gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Abant'ta İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından çalışma yapıldı.

Çalışmanın ardından kapalı olan Abant Gölü çevresindeki yol açıldı.

Jandarma ekipleri tarafından tabiat parkı girişinde oluşturulan kontrol noktasında araçların göl çevresine geçişine izin verilmiyor. Tatilciler tabiat parkı girişinde bulunan otoparka yönlendiriliyor.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, iskelelerden hatıra fotoğrafı çektirerek ve piknik yaparak tatillerinin tadını çıkardı.

Öte yandan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapalı bulunan Abant Mudurnu kara yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abant Bolu Ulaşım

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