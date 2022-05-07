Abant'ta eriyen karların ardından çiçekler açtı

Abant Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan 1794 metre rakımlı Keltepe'de karların erimesinin ardından çiçekler açtı.

Tabiat parkı ile çevresinde bulunan tepelerde karlar büyük oranda eridi.

Bölgede bulunan 1794 metre rakımlı Keltepe'de de karların erimesiyle açan rengarenk çiçekler tepenin büyük kısmını kapladı.

Öte yandan eriyen kar sularının, tepelerden derelere doğru yolaklar oluşturduğu da görüldü.



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