ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan kontak kapatan ulaşım esnafına ilişkin açıklama:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte toplu taşıma hizmeti veren otobüslerde biletleme ücretlerinin 6,5 lira olması için Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) teklif götüreceklerini bildirdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından, Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsü (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve dolmuşçu esnafın, ulaşım bedelinin yetersiz olduğunu gerekçesiyle bugün kontak kapatması üzerine açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 döneminde belediyenin özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafına yaptığı yardım çalışmalarını anımsatan Yavaş, esnafın, akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan fiyat artışı nedeniyle ulaşım bedelinin 8 lira olması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen ücretsiz taşıma bedelinin de belediye tarafından karşılanması yönünde talepte bulunduğunu ifade etti.

Ekonomik şartlar bakımından bu taleplerin, belediye ve vatandaşlar tarafından karşılamasının mümkün olmadığına dikkati çeken Yavaş, 5 Ocak 2022'de, artan maliyetler nedeniyle, kişi başı ulaşım maliyeti 6,5 lira iken, yeni tarifeyi 4,5 lira olarak belirlediklerini, öğrencilere ise aylık 75 liraya 225 binişlik abonman kartı verdiklerini hatırlattı.

- Validatör takan dolmuşçulara destek

Başkan Yavaş, 5 Ocak'tan itibaren akaryakıt fiyatlarında yüzde 79 oranında artış olduğunu, toplu taşıma hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğünün toplam gelirlerinin akaryakıt giderlerini karşılayamadığını aktardı. Mansur Yavaş, bir yolcunun toplu taşıma ulaşım maliyetinin bugün itibarıyla 10,5 lira olduğunu ifade etti.

Dolmuş biniş ücretlerinin ilgili esnaf odası, özel halk otobüsü fiyat artışı kararının ise UKOME tarafından belirlendiğini anımsatan Yavaş, şöyle devam etti:

"Belediye olarak, hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyet yaşamaması adına, kişi başına maliyet yaklaşık yüzde 70 artmış ve 10,5 lira olmuşken, uygulamada yüzde 44 artışla, 6,5 lira olması için (UKOME)'ye teklif götürülecektir. Aradaki fark, sadece otobüs kullanan vatandaşlarımızdan çıkmaması adına, Belediyemiz tarafından sübvanse edilecektir. Ayrıca devlet tarafından kanunen otobüsü ücretsiz kullanma hakkı verilen yolcular için, 199 adet ÖHO esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira,134 adet ÖTA esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3 lira, 207 adet validatörü bulunan ilçe ÖTA esnafına ise ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira destek olunması teklifimizi de Belediye Meclisi gündemine alacağız. 200 adet validatörü bulunmayan ilçe ÖTA esnafı ile 2 bin 231 adet dolmuşçu esnafına ise validatör takmaları halinde destek verilecektir. "

-"Gerekirse belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp vatandaşlarımızın yanında olacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, desteklerin hem yolcuların hem de esnafın mağduriyetini önlemek amacıyla yapılacağını vurgulayarak, süreci şeffaf şekilde yürüteceklerini kaydetti.

Tekliflerinin kabul edilmemesi halinde EGO otobüslerinde fiyat artışına gitmeden hizmetlerine devam edeceklerini bildiren Mansur Yavaş, "Gerekirse belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp, bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden hemşerilerimizin daha fazla mağdur olmaması ve evine bir adet fazla ekmek götürebilmesi bizim önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

