YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ABB'den jandarma, polis, astsubay sınavları için ücretsiz parkur kursu

ABB'den jandarma, polis, astsubay sınavları için ücretsiz parkur kursu

18.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABB'den jandarma, polis, astsubay sınavları için ücretsiz parkur kursu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) sınavlarına girecekler için ücretsiz hazırlık parkur kursu projesi başlattı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı ile Sincan Aile Yaşam Merkezlerinde düzenlediği kurslara katılan lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar, uzman eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile düzenledikleri fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kurslarının üçüncüsüne 5 Eylül'de başladıklarını belirtti.

Birinci ve ikinci dönemde büyük başarı sağladıklarını, eğitimlerin Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı ve Sincan Aile Yaşam Merkezlerinde 9 ay süreceğini ifade eden Artunç, eğitimlerin, uzman antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve sağlık personelleri eşliğinde yapılacağını aktardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandıGÜNCELLEME - Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yakalandı
GÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptıGÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı
Ümraniye'de bir kişi silahla yaralandıÜmraniye'de bir kişi silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:01
Sabah
06:25
Öğle
12:48
İkindi
16:17
Akşam
19:01
Yatsı
20:20
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.