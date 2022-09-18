ABB'den jandarma, polis, astsubay sınavları için ücretsiz parkur kursu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) sınavlarına girecekler için ücretsiz hazırlık parkur kursu projesi başlattı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı ile Sincan Aile Yaşam Merkezlerinde düzenlediği kurslara katılan lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar, uzman eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile düzenledikleri fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kurslarının üçüncüsüne 5 Eylül'de başladıklarını belirtti.

Birinci ve ikinci dönemde büyük başarı sağladıklarını, eğitimlerin Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı ve Sincan Aile Yaşam Merkezlerinde 9 ay süreceğini ifade eden Artunç, eğitimlerin, uzman antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve sağlık personelleri eşliğinde yapılacağını aktardı.

