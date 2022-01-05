YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ABB'nin 2021 kadın ve aile raporu yayımlandı

ABB'nin 2021 kadın ve aile raporu yayımlandı

05.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'de 217 kadın yüz yüze, 2 bin 583'ü ise telefonla danışarak kadın merkezlerinden destek aldı - Danışma merkezine ilk sırada "psikolojik", ikinci sırada "fiziksel", üçüncü sırada da "ekonomik" şiddet ihbarında bulunuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezince hazırlanan "Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Yıllık Raporu"nu yayımladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cinsiyet ayrımcılığına karşı projeler üreterek, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık yaratan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezinin, 2021'e ait yıllık rapor hazırlandı.

Sosyal ve ekonomik verilerin paylaşıldığı rapora göre, 2021'de 217 kadın merkezlere gelerek yüz yüze görüşmeyi, 2 bin 583 kadın ise telefonla danışmayı tercih ederken, gezici araç ile 5 bin 180 kadına sahada ulaşılarak destek verildi.

Gençlik Parkı'nın yanı sıra Kahramankazan, Çubuk, Ayaş, Keçiören, Şafaktepe ve Hasanoğlan'da hizmet veren Kadın Danışma Merkezlerine başvuran evli kadınların oranı yüzde 58,1, bekar kadınların oranı ise yüzde 41,9 oldu.

Adli ve danışmanlık nedeniyle merkeze başvuruların yüksek oranda olduğu yansıyan raporda, kadınlara yönelik yüzde 45,4 ile ilk sırada "psikolojik şiddet", ikinci sırada yüzde 31 ile "fiziksel şiddet", üçüncü sırada "ekonomik şiddet" ihbarı yer aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak proje yürütüldüğü bilgisi verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"UNHCR ile yürütülen 'Mültecilerin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında ise Ankara'da 521 kız çocuğu okullaştırılırken, 347 kadının da dil ve meslek eğitimi alması sağlandı. 2022 yılında 'Şiddet Mağduru Kadınların İstihdama Katılımının Kolaylaştırılması Projesi' adıyla devam edecek çalışmalarla sığınma evlerinden destek alan kadınların istihdama katılımının kolaylaştırılması amacıyla meslek atölyesi kurulması da hedefleniyor.

Altındağ Kadınlar Lokali'nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve ABB iş birliği ile başlatılan 'Sığınmacı Kadın ve Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile de toplam 2 bin 149 kadın ve genç mesleki eğitimden yararlandı.

Rapora, "www.ankara.bel.tr/files/3816/4094/6076/yillik-rapor-2021.pdf" adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet

Ankara Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Aura Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Güvenlik Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Haziran Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Kadıoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.