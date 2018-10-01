ABD 73 - 56 Avustralya

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuva, Avustralya ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-15 önde geçen ABD, devre arasına 35-27'lik skorla üstün gitti.
ABD, üçüncü periyodunu 61-38 önde tamamladığı final mücadelesinden 73-56 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 3. olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.
Öte yandan üçüncülük maçında Belçika'yı 67-60 mağlup eden İspanya ise bronz madalya elde etti.
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