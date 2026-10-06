Montella'dan İtalya yenilgisi sonrası olay açıklama! "Dengelerimizi bozmuş olabilir"

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olurken Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Dört maçlık süreçten önemli dersler çıkardıklarını belirten İtalyan teknik adam, geleceğe umutla baktığını ve takımına inandığını vurguladı.

"DÜNYA KUPASI BAŞARISI DENGELERİMİZİ BOZMUŞ OLABİLİR"

Montella, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasının ardından beklentilerin yükseldiğini söyledi.

İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası başarısı, dengelerimizi bozmuş olabilir! Ülkemizde beklentiler yükseldi. Bu 4 maçlık dönemden bahsetmiyorum. Beklenti yükseldikçe hepimiz daha fazlasını istedik. Bizler de..." ifadelerini kullandı.

Montella, milli takıma olan desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Futbolcular ve bizler için gösterilen sevginin farkındayız. Nereye gidersek, arkamızdan ordu geliyor." dedi.

"TARİHİMİZDE İLK KEZ BÖYLE BİR SEVİYEDEYDİK"

Dört maçlık mağlubiyet serisini değerlendiren Montella, bu seviyedeki karşılaşmaların takım için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

"Taktiksel olarak çok iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi değildi. Avrupa Şampiyonası için gerekenleri alacağız. Fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı, bu futbolcuların olmamasını hissettik." diyen Montella, sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Seviye derken bazen yanlış anlaşılıyorum. Bu seviyede deneyim kazanmalıyız. Kendimizi tarttığımız ilk kez böyle bir seviye oldu tarihimizde." ifadelerini kullandı.

"EŞİT SEVİYEDE MÜCADELE ETTİK"

İtalya karşısında ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirten Montella, rakibin yaptığı oyuncu değişikliklerine de dikkat çekti.

Montella, "Eşit seviyede mücadele ettik ve geleceğe umutla bakıyoruz. 3 değişiklik yaptılar, piyasa değerleri 350-450 milyon euro! Takım olarak taktiksel anlamda çok iyi oynadık." dedi.

İtalyan teknik adam ayrıca, "İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler." sözleriyle savunmadaki hataya dikkat çekti.

"RAKİPLER UFAK BİR HATANIZI AFFETMİYOR"

Türkiye'nin hücumdaki üretkenliğine rağmen skorların istenilen seviyede olmadığının sorulması üzerine Montella, problemin kolektif olmadığını savundu.

Montella, "Kolektif bir problem olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sorun olsa, bu seviyedeki rakiplere bu kadar pozisyon üretemezdik. Belçika maçında da çok fazla rakip kaleye gittik, üstün oynamaya çalıştık." dedi.

Tecrübeli teknik adam, gol atılamadığı zaman değerlendirmelerin değiştiğini belirterek, "Pozisyonları değerlendiremedik, rakipler ufak bir hatanızı affetmiyor." ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI"

Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemediklerini belirten Montella, önlerindeki en önemli hedefin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

"Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik." diyen Montella, bu seviyede üst üste dört maç oynamanın da önemli bir tecrübe olduğunu vurguladı.

Montella, "Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki." dedi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Görevine devam etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Montella, farklı teklifler aldığını ancak Türkiye'de kalmayı tercih ettiğini açıkladı.

"Dünyanın en iyi teknik direktörü değilim. 30 yıldır tanışıyoruz, beni bilirsin... Bu meslekte her şey çabuk değişir. Umutla bakıyorum." diyen Montella, şöyle devam etti:

"Üç yılda oyuncularımız inanılmaz şeyler başardı. Onlara bir kez daha teşekkür ederim. Burada olduğum için gururluyum. Farklı teklifler aldım ama kaldığım için mutluyum. Bütün futbolcularıma inanıyorum."

Montella ayrıca, kendisine ve milli takıma yönelik desteğin sürdüğünü belirterek uçakta yaşadığı bir anıyı da paylaştı:

"Uçakta bizi getiren pilot, mesaj verirken bizimle ne kadar gurur duyduğunu ve seneler sonra yaşatılan duygular için teşekkür etti. Bu tarz insanlar olduğu sürece işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu dönem üzücü oldu ama daha fazlasını yapmak istiyorum."

"GURUR DUYULACAK OYUNLAR OLDU"

Montella, dört maçlık süreçte alınan sonuçların kendilerini üzdüğünü ancak takımın ortaya koyduğu oyunun geleceğe dair umut verdiğini belirtti.

"4 maçın 3'ünde eşit seviyede oynadık. Gurur duymaları gerekmiyor, istediğimiz sonuçlar olmadı ama geleceğe umutla bakacak oyunlar oldu. Oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, milli takım oyuncularını da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.