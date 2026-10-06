Mancini'den Montella hakkında dikkat çeken açıklama! İtalya maçı sonrası konuştu

İtalya'nın Türkiye karşısında aldığı galibiyetin ardından Roberto Mancini, milli takımın performansını ve Vincenzo Montella'nın görev sürecini değerlendirdi. Mancini, Montella'nın Türkiye'yi Dünya Kupası'na taşıdığını ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselttiğini hatırlatarak deneyimli teknik adama destek verdi.

"MONTELLA ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI"

Roberto Mancini, Vincenzo Montella'nın Türkiye Milli Takımı'ndaki performansından memnun olduğunu belirterek, "Ben Vincenzo Montella'nın Türk Milli Takımı'yla çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Dünya Kupası'na taşıdı bu takımı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı." ifadelerini kullandı.

"1-1'DEN SONRA İYİYDİK"

İtalya'nın karşılaşmadaki performansını da değerlendiren Mancini, maçın başlangıcında zorlandıklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, "Değişiklikler yapmış olsak da yorgunluk vardı. Maçın başında zorlandık ama 1-1'den sonra iyiydik." dedi.

Mancini ayrıca iki oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle değişikliğe gittiğini belirterek, "İki oyuncumuz sarı kart görmüştü ve hakem onlara tekrar sarı kart göstermeye niyetli görünüyordu, bu yüzden onları oyundan aldım." açıklamasında bulundu.

"TAKIM OLARAK OYNADIĞIMIZ OYUNU BEĞENDİM"

İtalya'nın bugüne kadarki performansından memnun olduğunu söyleyen Mancini, "Bugüne kadar işlerin gidişatından ve sonuçların olumlu olmasından memnunuz." ifadelerini kullandı.

Mancini, kendisini en çok mutlu eden noktanın ise takımın ortaya koyduğu oyun olduğunu belirterek, "Takım olarak oynadığımız oyunu gerçekten çok beğendim, benim için eksik olan Vialli'ydi." dedi.

"TÜRKİYE YİNE İYİ MÜCADELE ETTİ"

Türkiye'nin mücadelesine de değinen Mancini, "Türkiye yine iyi mücadele etti ama İtalya olarak kazandığımız için mutluyuz. Grupta durumumuz ne olacak göreceğiz, henüz net bir şey söylemek için erken." şeklinde konuştu.