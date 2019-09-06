SPOR

ABD Açık'ta finalin adı: Williams-Andreescu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi.

ABD Açık'ta finalin adı: Williams-Andreescu

Elina Svitolina ile 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams yarı finalde karşılaştı. Toplam 70 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 37 yaşındaki Serena Williams, katıldığı son 6 grand slam turnuvasının 4'ünde, toplamda ise 33. kez grand slam finaline çıktı.

ABD'li raket, turnuvada 101. galibiyetini elde ederek bu alanda Chris Evert'in rekoruna ortak oldu. Tek kadınların diğer yarı finalinde 13 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic ile 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 12 dakika süren maçı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 19 yaşındaki Andreescu, kariyerinin ilk grand slam finaline yükseldi ve ayrıca turnuvada final bileti alan ilk Kanadalı kadın tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Tevfik Kış'a son vedaTevfik Kış'a son veda
Nadal, ABD Açık'ta yarı finaldeNadal, ABD Açık'ta yarı finalde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd açık tenis turnuvası serena williams Bianca Andreescu

En Çok Okunan Haberler

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

PFDK'dan Galatasaray'a ceza yağdı

PFDK'dan Galatasaray'a ceza yağdı

F.Bahçe'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyorlar

F.Bahçe'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyorlar

Tahkim Kurulu'ndan Seri kararı

Tahkim Kurulu'ndan Seri kararı

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve hakem açıklaması

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve hakem açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avşar ile Durmuş kortta bir araya geldi

Avşar ile Durmuş kortta bir araya geldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanları ve tuttukları takımlar

Cumhurbaşkanları ve tuttukları takımlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

ABD Açık'ta finalin adı: Williams-Andreescu

ABD Açık'ta finalin adı belli oldu

Eski milli güreşçi Tevfik Kış son yolculuğuna uğurlandı

Tevfik Kış'a son veda

Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde

Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu

Ece Haraç’a Uluslararası davet

Ece Haraç’a Uluslararası davet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.