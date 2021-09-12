SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu İngiliz Emma Raducanu

ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu İngiliz Emma Raducanu

12.09.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenen İngiliz Emma Raducanu kazandı.

ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu İngiliz Emma Raducanu

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde gülen taraf, 18 yaşındaki İngiliz tenisçi Raducanu oldu.

Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği karşılaşmada, 19 yaşındaki Fernandez'e karşı ilk seti 6-4, ikinci seti 6-3 biten maçla alan Raducanu, ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar şampiyonu oldu.

Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu, 1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu.

Tek kadınlar finalinin galibi Raducanu 2,5 milyon, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde bugün Sırp Novak Djokovic ile Rus Daniil Medyedev karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalımbay'dan Milli Takım'a yeşil ışıkÇalımbay'dan Milli Takım'a yeşil ışık
Taksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirttiTaksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirtti
Rüstem Derin Türkiye şampiyonu olduRüstem Derin Türkiye şampiyonu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı

Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı

Cristiano Ronaldo'nun kariyeri risk altında!

Cristiano Ronaldo'nun kariyeri risk altında!

Ronaldo'dan, Man. United'a efsane geri dönüş

Ronaldo'dan, Man. United'a efsane geri dönüş

Beşiktaş maçı öncesi Dortmund şov yaptı

Beşiktaş maçı öncesi Dortmund şov yaptı

Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.