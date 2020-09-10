ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 10. gününde çeyrek final maçları tamamlandı.

Tek kadınlar çeyrek finalinde Belaruslu Victoria Azarenka, baştan sona üstün götürdüğü 1 saat 13 dakika süren mücadelenin ardından 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi. ABD Açık'ta daha önce iki kez finale kalmasına rağmen kupaya uzanamayan 31 yaşındaki Azarenka, bu galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

THİEM İLK AVUSTURYALI OLDU

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerin ardından 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 3-0 mağlup etti.Thiem, ABD Açık'ta yarı finale kalan ilk Avusturyalı tenisçi olarak tarihe geçti.

3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise aynı ülkeden 10 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finalde Dominic Thiem'in rakibi oldu.

11. GÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın 11. günü tek kadınlarda iki yarı final maçı oynanacak. Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile Belaruslu Victoria Azarenka korta çıkacak. Turnuvada 2018 yılında şampiyonluğa ulaşan 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ise 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady karşısında final vizesi arayacak.

(AA)

