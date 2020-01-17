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  4. ABD'de buz hokeyi maçında kavga

ABD'de buz hokeyi maçında kavga

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

ABD'de Ivy League kapsamında karşılaşan Harward Üniversitesi ile Yale Üniversitesi arasında oynanan buz hokeyi maçında gergin anlar yaşandı.

ABD'de buz hokeyi maçında kavga

Türk Hava Yolları'nın da sponsoru olduğu Ivy League'de geçtiğimiz pazar gecesi Harward Üniversitesi ile Yale Üniversitesi buz hokeyi müsabakasında karşı karşıya geldi.

Madison Square Garden'da oynanan maçı baştan sona üstün götüren Harward Üniversitesi 7-0'lık farklı skorla kazanırken, müsabakanın son anlarında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Kalesinde 7 gol gören Yale Üniversitesi kalecisi sinirlerine hakim olamayarak Harward'lı bir oyuncuya saldırdı. Gerginlik hakemlerin müdahalesi ile sona erdi. Yaşananların ardından maça 10 dakika ara verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ivy League Harward Üniversitesi Yale Üniversitesi

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