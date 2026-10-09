Çaykur Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe'den Asensio ve Mert Hakan kararı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını noktaladı. Sarı-lacivertli takımın karşılaşma için belirlenen kamp kadrosu da açıklanırken Mert Hakan Yandaş'ın kadroda bulunması dikkat çekti.

FENERBAHÇE SON ANTRENMANINI YAPTI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, antrenmanın devamında 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Sarı-lacivertlilerin son çalışması, taktik ve bireysel antrenmanlarla sona erdi.

MERT HAKAN VE ASENSIO KAMP KADROSUNDA

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan listede Marco Asensio ve Mert Hakan Yandaş da yer aldı.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Fenerbahçe, Rize deplasmanı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla hareket edecek.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.