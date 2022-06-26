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ABD'de kürtaj artık anayasal hak değil! Halsey'den tepki

26.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Yüksek Mahkeme, ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal ederek gündeme bomba gibi düştü. Harry Styles, Taylor Swift, Selena Gomez, Billie Eilish gibi ünlülerden sonra Halsey de karara dair açıklama yaptı.

ABD'de kürtaj artık anayasal hak değil! Halsey'den tepki

ABD Yüksek Mahkemesi, kürtajı anayasal hak olarak gören 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı 6'ya karşı 3 oyla iptal etti. Kürtaj kanunları artık eyaletlerin inisiyatiflerine kaldı.

Halsey, Harry Styles, Taylor Swift, Selena Gomez, Billie Eilish gibi birçok ünlü ABD’de kürtaj hakkının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Halsey açıklamasında şunları yazdı:

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"Bir platformum olduğundan beri kürtajı, üreme haklarını ve vücut bütünlüğünü savunuyorum. Ve benim düşüncemi duymak için sayfama geldiğinizi biliyorum ama konuşmak için biraz zamana ve bilgili birileriyle konuşmaya ihtiyacım var. Şu anda hüsran içerisindeyim."

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Halsey
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