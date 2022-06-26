ABD'de kürtaj artık anayasal hak değil! Halsey'den tepki

ABD Yüksek Mahkemesi, kürtajı anayasal hak olarak gören 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı 6'ya karşı 3 oyla iptal etti. Kürtaj kanunları artık eyaletlerin inisiyatiflerine kaldı.

Halsey, Harry Styles, Taylor Swift, Selena Gomez, Billie Eilish gibi birçok ünlü ABD’de kürtaj hakkının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Halsey açıklamasında şunları yazdı:

"Bir platformum olduğundan beri kürtajı, üreme haklarını ve vücut bütünlüğünü savunuyorum. Ve benim düşüncemi duymak için sayfama geldiğinizi biliyorum ama konuşmak için biraz zamana ve bilgili birileriyle konuşmaya ihtiyacım var. Şu anda hüsran içerisindeyim."





