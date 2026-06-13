ABD'den Paraguay'a farklı tarife! Pulisic ve Balogun coştu

ABD, Dünya Kupası'ndaki Paraguay karşılaşmasında adeta kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Ev sahibi ekip, Paraguay savunmasının yaptığı talihsiz bir ters golün ardından Folarin Balogun'un iki golüyle soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.

BALOGUN'DAN DUBLE

ABD'nin hücum hattındaki en etkili ismi olan Folarin Balogun, 31. ve 45+5. dakikalarda sahneye çıkarak takımının farkı açmasını sağladı. Ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken yıldız golcü, Paraguay savunmasına zor anlar yaşattı.

Balogun'un attığı iki gol, ABD'nin ilk yarıdaki üstün oyununu skora yansıtmasını sağlarken tribünlerden de büyük alkış aldı.

PULISIC ORKESTRAYI YÖNETTİ

Karşılaşmanın ilk bölümüne damga vuran bir diğer isim ise takım kaptanı Christian Pulisic oldu. Tecrübeli yıldız, yaptığı asistin yanı sıra sahanın en çok adam eksilten ve en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu olarak dikkat çekti.

Hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan Pulisic, Paraguay savunmasının dengesini bozan aksiyonlarıyla ABD'nin hücum gücüne yön verdi. Form grafiğini Dünya Kupası sahnesine de taşıyan yıldız oyuncu, ilk yarının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

ABD'DEN TEK TARAFLI İLK YARI

İlk 45 dakikada rakibine büyük üstünlük kuran ABD, 7 şutta 3 gol bulurken bir golü de ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Yüzde 72 topla oynama oranına ulaşan ev sahibi ekip, 293 isabetli pas ve 0.89 gol beklentisi değerine rağmen skorda daha da farklı bir üstünlük yakalama fırsatları buldu.

Balogun'un golleri ve Pulisic'in liderliğinde ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan ABD, ikinci yarıya da büyük bir avantajla çıkmayı başardı.