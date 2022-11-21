ABD Galler maçı öncesi şaşırtan olay! 12 bin km gitti, tişörtü yüzünden stada giremedi

Bu yıl Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda verilen bazı kararlar futbolseverlerin tepkisini çekerken, özellikle giyim kuşam ve alkol yasakları oldukça tartışılmıştı.

Yaşanan bu yasaklar tartışılmaya devam ederken, bunlara bir yenisi daha eklendi. 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler'in Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesi ABD'li gazeteci Grant Wahl, giydiği gökkuşağı tişörtü nedeniyle stada alınmadı.

"TİŞÖRTÜNÜ DEĞİŞTİRMELİSİN"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Wahl, "Güvenlik görevlisi ABD-Galler için stadyuma girmeme izin vermiyor. Tişörtünü değiştirmelisin. Buna izin veremeyiz" dedi.

"KÜLTÜRÜMÜZE UYUN"

Bilindiği üzere, eşcinselliğin kanunen suç olduğu Katar’da LGBT topluluğuna mensup kişilerin Dünya Kupası sırasında yaşayabilecekleri olumsuzluklar da uzun süreden beri dünyanın gündeminde. Katarlı yetkililer bu kişilere karşı herhangi bir kısıtlama olmadığını belirtmelerine karşın, “kültürümüze uyulmasını bekliyoruz” sözleriyle bu kişilerin kimliklerini saklamaları gerektiğini üstü kapalı olarak belirtiyorlar.

İŞTE O TİŞÖRT





