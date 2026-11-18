A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında gerileme yaşadı. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından güncellenen listede iki basamak düşen Türkiye, 33. sıraya yerleşti.

TÜRKİYE İKİ BASAMAK GERİLEDİ

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), UEFA Uluslar Ligi maçlarının tamamlanmasının ardından kasım ayı dünya klasmanını duyurdu.

Açıklanan sıralamaya göre A Milli Futbol Takımı, 1556 puanla önceki listeye kıyasla iki basamak gerileyerek 33. sırada kendisine yer buldu.

ZİRVEDE İSPANYA VAR

Dünya sıralamasının ilk basamağında İspanya yer almaya devam etti. Arjantin ikinci, Fransa üçüncü, İngiltere ise dördüncü sıradaki konumunu korudu.

Listede dikkat çeken yükselişlerden birine imza atan Fas, iki basamak birden çıkarak 5. sıraya kadar yükseldi.

FIFA, bir sonraki dünya klasmanını 16 Aralık tarihinde kamuoyuyla paylaşacak.