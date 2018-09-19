ABD’li golfçü Celia Barquin Arozamena ölü bulundu

ABD’nin Iowa Eyalet Üniversitesi'nde okuyan son sınıf öğrencisi ve amatör golfçü olan Celia Barquin Arozamena’nın, bir golf sahasında ölü bulunduğu bildirildi. Yerel polisten yapılan açıklamada, Iowa eyaletinin Ames kentindeki Coldwater Golf Links adlı sahada boş bir golf çantası bulunması üzerine polis ekiplerine haber verildiği belirtildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucu 22 yaşındaki Barquin Arozamena’nın cesedinin bulduğuna yer verilen açıklamada, amatör golfçünün saldırı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu golf sahasına yakın bir yerde çadırda yaşayan ve evsiz olduğu belirtilen 22 yaşındaki Collin Daniel R. adlı kişinin gözaltına alındığı ve “kasten öldürme” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Iowa Eyalet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Barquin Arozamena’nın ailesine baş sağlığı dileğinde bulunulurken okulun bugün final maçını oynayacağı Doğu-Batı golf müsabakasından da çekildiği bilgisine yer verildi. Arozamena, Iowa Eyalet Üniversitesi'nde “2018’in En İyi Kadın Sporcusu” seçilmiş ve bu sene Slovakya’da düzenlenen Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası’nı kazanmıştı. (SKOR)

