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  4. ABD'li golfçü Tiger Woods taburcu edildi

ABD'li golfçü Tiger Woods taburcu edildi

17.03.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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ABD'li golfçü Tiger Woods taburcu edildi

Üç hafta önce trafik kazası geçiren ABD'li golfçü Tiger Woods, tedavisinin evinde süreceğini söyledi.

45 yaşındaki ünlü sporcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iyileşmesi için çalışan cerrahlar, doktorlar, hemşireler ve hastane personeline teşekkür ederek, "Tedavime, evimde (Florida) devam edileceğini duyurmaktan dolayı mutluyum. Verdiğiniz destek ve cesaret için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Tiger Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı. Kazada Woods'un, sağ kaval ve baldır kemiğinin yanı sıra ayak bileği ile ayağında da kırıklar meydana gelmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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