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ABD'li pivot Kevarrius Hayes, Frutti Extra Bursaspor'da

03.07.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Kevarrius Hayes ile anlaşma sağladı.

ABD'li pivot Kevarrius Hayes, Frutti Extra Bursaspor'da

ASVEL formasıyla Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşayan 2.06 boyundaki 5 numara, önümüzdeki sezon yeşil-beyazlıların formasını terletecek. 24 yaşındaki oyuncu, Fransız temsilcisiyle THY Euroleague’de de mücadele gösterdi.

Kadrosunu büyük oranda yenileyen Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham, Dave Dudzinski, Allerik Freeman, Egemen Güven, Ömer Tutku Al ve Onuralp Bitim’i transfer ederken, geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Metin Türen’in sözleşmesini de 1 yıl uzattı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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