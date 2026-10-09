Abdülkerim Bardakcı'dan tarihi gol! Galatasaray efsanesini geride bıraktı

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında gol perdesini açan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde gol sayısında Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. Tecrübeli savunmacı, Süper Lig'de üst üste iki iç saha maçında gol atarak kariyerinde bir ilki de yaşadı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, BÜLENT KORKMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşısında kaydettiği golle Galatasaray tarihindeki gol sayısını 19'a yükseltti. Tecrübeli savunmacı, 18 golü bulunan kulüp efsanesi Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı.

SÜPER LİG'DE KARİYERİNDE BİR İLK

Milli futbolcu, Kasımpaşa filelerini havalandırarak Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki iç saha maçında gol atma başarısı gösterdi. Abdülkerim, daha önce Kocaelispor karşısında da gol sevinci yaşamıştı.

GALATASARAY'IN SON İKİ GOLÜ ABDÜLKERİM'DEN

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de attığı son iki golde de Abdülkerim Bardakcı'nın imzası bulunuyor. Tecrübeli savunmacı, Kocaelispor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da ağları sarsarak takımının hücumuna önemli katkı sağladı.