SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Abdülkerim Bardakcı'dan tarihi gol! Galatasaray efsanesini geride bıraktı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 45. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Bu golle kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza atan milli futbolcu, sarı-kırmızılıların ligdeki son iki golünü de kaydeden isim oldu.

Abdülkerim Bardakcı'dan tarihi gol! Galatasaray efsanesini geride bıraktı
Burak Kavuncu
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında gol perdesini açan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde gol sayısında Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. Tecrübeli savunmacı, Süper Lig'de üst üste iki iç saha maçında gol atarak kariyerinde bir ilki de yaşadı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, BÜLENT KORKMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Abdülkerim Bardakcı dan tarihi gol! Galatasaray efsanesini geride bıraktı 1

Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşısında kaydettiği golle Galatasaray tarihindeki gol sayısını 19'a yükseltti. Tecrübeli savunmacı, 18 golü bulunan kulüp efsanesi Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı.

SÜPER LİG'DE KARİYERİNDE BİR İLK

Abdülkerim Bardakcı dan tarihi gol! Galatasaray efsanesini geride bıraktı 2

Milli futbolcu, Kasımpaşa filelerini havalandırarak Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki iç saha maçında gol atma başarısı gösterdi. Abdülkerim, daha önce Kocaelispor karşısında da gol sevinci yaşamıştı.

İlginizi Çekebilir

CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı!

CANLI | Galatasaray - Kasımpaşa maç anlatımı!

 Süper Lig'den ayrıldı, Rusya'ya döndü! İsyan etti: "Yemekler kötü..."

Süper Lig'den ayrıldı, Rusya'ya döndü! İsyan etti: "Yemekler kötü..."

 Ümit Özat'tan Montella iddiası! "Ocak'ta F.Bahçe'ye gelse şaşırmam"

Ümit Özat'tan Montella iddiası! "Ocak'ta F.Bahçe'ye gelse şaşırmam"

GALATASARAY'IN SON İKİ GOLÜ ABDÜLKERİM'DEN

Abdülkerim Bardakcı dan tarihi gol! Galatasaray efsanesini geride bıraktı 3

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de attığı son iki golde de Abdülkerim Bardakcı'nın imzası bulunuyor. Tecrübeli savunmacı, Kocaelispor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da ağları sarsarak takımının hücumuna önemli katkı sağladı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 1
Kasımpaşa Kasımpaşa

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! 'Niye hazır olayım'İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! 'Niye hazır olayım'
Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü! Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!
Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı Bülent Korkmaz galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.