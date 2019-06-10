ABD Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

ABD Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5-9 Ağustos tarihlerinde Las Vegas kentinde gerçekleştirilecek milli takım kampına 20 oyuncu davet edildi.
Çin'in 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 18. Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda mücadele edecek ABD'nin aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Harrison Barnes (Sacramento Kings), Bradley Beal (Washington Wizards), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Andre Drummond (Detroit Pistons), James Harden, Eric Gordon, P.J. Tucker (Houston Rockets), Tobias Harris (Philadelphia 76ers), Damian Lillard, C.J. McCollum (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Khris Middleton, Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Myles Turner (Indiana Pacers), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Paul Millsap (Denver Nuggets), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston Celtics)
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