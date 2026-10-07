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Sane'nin devre arası bileti kesiliyor mu? Yerine Sarr geliyor

Galatasaray, bu sezon gol ve asist üretemeyen Leroy Sane ile devre arasında yollarını ayırabilir. İlk aday Crystal Palace'tan Ismaila Sarr.

Sane'nin devre arası bileti kesiliyor mu? Yerine Sarr geliyor
Emre Şen

Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceği, devre arasına kadar sergileyeceği performansa bağlı. Bu sezon skora katkı veremeyen Alman yıldızla sarı-kırmızılılar, mevcut gidişatın sürmesi halinde yolları ayırabilir. Olası ayrılık durumunda yeni transfer listesinin ilk sırasında Crystal Palace'ın Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr bulunuyor.

7 MAÇTA SIFIR KATKI

Sane nin devre arası bileti kesiliyor mu? Yerine Sarr geliyor 1

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana dalgalı bir grafik çizen ve beklenen patlamayı yapamayan 30 yaşındaki Sane, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta toplam 374 dakika sahada kaldı ancak gol ya da asist üretemedi. Alman futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor.

AL QADSIAH KAPIDA MI?

Sane nin devre arası bileti kesiliyor mu? Yerine Sarr geliyor 2

Sane'nin ayrılık senaryosunda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah öne çıkıyor. İddiaya göre Suudi ekip, Alman yıldızla yakından ilgileniyor ve devre arasında Galatasaray'a teklif yapabilir. Sarı-kırmızılı yönetimin olası teklife teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre yaklaşacağı, teklifin büyüklüğünün de kararda etkili olacağı öne sürülüyor.

SANE'NİN YERİNE SARR

Sane nin devre arası bileti kesiliyor mu? Yerine Sarr geliyor 3

Ayrılığın gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın ilk hedefi Ismaila Sarr. Yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Sarr'ın Crystal Palace ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor. İngiliz ekiple yürütülen yeni sözleşme görüşmeleri de yakından izleniyor, taraflar anlaşamazsa Galatasaray'ın devreye girebileceği belirtiliyor.

YAZ DÖNEMİNDE KAPI KAPANMIŞTI

Sane nin devre arası bileti kesiliyor mu? Yerine Sarr geliyor 4

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Sarr için 40 milyon euroluk teklif yaptığı, Crystal Palace'ın ise 60 milyon euro istediği ve oyuncunun satışına sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 2 maçta 24 dakika forma şansı bulabildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
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