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ABD Milli Takım hocasından Beşiktaş'a Boyd tepkisi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Boyd için ABD'de milli takımından hocası Gregg Berhalter, "Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra böyle bir şey olması iyi durum değil" dedi.

ABD Milli Takım hocasından Beşiktaş'a Boyd tepkisi!

Beşiktaş'ta istenilen performansı bir türlü gösteremeyen ve kadro dışı kalmasına karar verilen Tyler Boyd hakkında ABD Milli Takım hocası açıklamalarda bulundu.

Oyuncusunun bu kararı geç öğrenmesinden dolayı büyük bir zorluk çektiğini belirten Berhalter, "Beşiktaş'ın bu kararından pek memnun değilim. Boyd ile de konuştum. Bir oyuncunun Avrupa'daki transfer dönemi kapandıktan sonra böyle bir kararı öğrenmesi pek iyi bir durum değil" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistle oynayan Boyd, bu sezon ise siyah-beyazlı forma altında 6 resmi maçta 1 asist kaydetti.

(İHA)

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