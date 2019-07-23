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Polisten ilginç uyarı: Hava çok sıcak suç işlemeyin

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna doğru tehlikeli seviyede artacağı belirtilirken, Massachusetts'e bağlı Braintree polisi, suç işleme düşüncesinde olanlara "Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli. Evinizde kalın klimayı açın, Strangers Things dizisinin üçüncü sezonunu izleyin" uyarısında bulundu.

Polisten ilginç uyarı: Hava çok sıcak suç işlemeyin

Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgası ABD’nin büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Ulusal Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada sıcakların birçok bölgede 32 santigrat dereceden aşağı düşmeyeceğini hatırlatarak, halkın gerekli önlemleri alması ve etraflarındaki komşu ve yaşlıları da kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Massachusetts eyaletine bağlı Braintree Polis Departmanı'ndan ise ilginç bir uyarı geldi.

Braintree polisi, 'suç işleme düşüncesinde olanlara' uyarıda bulunarak, "Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli" dedi.

Departmanın Facebook hesabından paylaşılan uyarıda "Evinizde kalın, klimayı açın, Stranger Things dizisinin üçüncü sezonunu izleyin, FaceApp ile oynayın, bodrum katınızda karate yapın" ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
abd polis suç sıcak hava

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