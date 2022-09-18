YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Ermenistan'a ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Ermenistan'a ziyaret

18.09.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Ermenistan'a ziyaret

ERİVAN (AA) - Ermenistan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla sınırda meydana gelen çatışmalar konusunda Azerbaycan tarafını suçladı.

Pelosi, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile başkent Erivan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Azerbaycan tarafından Ermenistan topraklarına saldırılar düzenlendiğini ileri sürdü.

ABD Kongresini temsil eden bir heyetle Ermenistan'a ziyarette bulunduklarını ifade eden Pelosi, "saldırıları kuvvetli bir şekilde kınadıklarını" belirtti.

Pelosi, ABD'nin uzun zamandır açık bir şekilde Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının askeri bir yolla çözülemeyeceğini savunduğunu kaydetti.

Bölgede durumu yakından izlemeye devam ettiklerini dile getiren Pelosi, Karabağ ihtilafıyla ilgili tüm konular için müzakere edilmiş, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümü desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Pelosi, iki ülke arasındaki ihtilafa müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Ermenistan asıllı ABD vatandaşlarının yüzde 40'ının kendisinin de temsilcisi olduğu California eyaletinde yaşadığını kaydeden Pelosi, bu nedenle kendisini "aile ziyareti"nde gibi hissettiğini dile getirdi.

Basın toplantısından önce Erivan'da sözde soykırım anıtını ziyaret eden Pelosi'nin, anıta çelenk bırakırken gözlerini sildiği görüldü.

- Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Azerbaycan çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesedini Erivan'a vermeye hazır olduğunu açıkladı, 18 Eylül'de 32 cesedi teslim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkentte çocuklar "Teknolojik Tayfa" ile hem eğlendi hem öğrendiBaşkentte çocuklar "Teknolojik Tayfa" ile hem eğlendi hem öğrendi
Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz olduBigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıCorendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Erivan Ermenistan ziyaret

Ankara Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:01
Sabah
06:25
Öğle
12:48
İkindi
16:17
Akşam
19:01
Yatsı
20:20
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.