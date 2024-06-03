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  4. ABD-Türkiye maçında neredeyse galibiyetin önüne geçti! Genç kadın ekranda gözükmesinin ardından taciz mesajları aldı, hesabını gizledi

ABD-Türkiye maçında neredeyse galibiyetin önüne geçti! Genç kadın ekranda gözükmesinin ardından taciz mesajları aldı, hesabını gizledi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 11:37
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederken karşılaşmayı tribünden takip eden bir kadın taraftar ekrana gelmesinin ardından gündem oldu. İşte detaylar...

ABD-Türkiye maçında neredeyse galibiyetin önüne geçti! Genç kadın ekranda gözükmesinin ardından taciz mesajları aldı, hesabını gizledi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD ile karşılaştı. Milliler, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederken önemli bir galibiyet aldı.

SEVİNCİ GÜNDEM OLMUŞTU

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Alınan bu galibiyet tribünde bulunan Türk taraftarları oldukça mutlu ederken, bir kadın taraftarın sevinci sosyal medyada gündem oldu.

TACİZ İÇERİKLİ MESAJ ATTILAR

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Görüntülerin ekrana gelmesinin ardından bazı kullanıcılar kadın taraftarın sosyal medya hesabını bularak, kendisine taciz içerikli yorumlarda bulundu.

Yaşanan bu durum sonrası genç kadın Instagram hesabını gizledi.

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