ABD'yi FIFA da kurtaramadı! Paramparça oldular

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.

FIFA KIRMIZI KARTI ERTELEMİŞTİ

Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ABD'li futbolcu Folarin Balogun karşılaşmada forma giydi.

BELÇİKA İTİRAZ EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Belçika Futbol Federasyonu, kırmızı kart cezası ertelenen Folarin Balogun'un maç kadrosunda yer alması halinde bu duruma itiraz edeceklerini duyurmuştu.

KIRMIZI KART TARTIŞMALARI VE YAŞANANLAR

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 tur mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş, ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika'nın Futbol Federasyonu, Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını ve kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini açıklamıştı.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Balogun’un kırmızı kart cezasının ertelemesi kararının "bağımsız ve özerk" bir şekilde alındığını savunmuştu.

BELÇİKA-ABD MAÇINDAN DETAYLAR

Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahhmad Al Roalle (Ürdün)

ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Arfsten), McKennie, Adams (Dk. 72 Pepi), Tillman, Dest (Dk. 46 Reyna), Pulisic (Dk. 59 Berhalter), Balogun (Dk. 90+2 Wright)

Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana (Dk. 21 Vanaken), Raskin (Dk. 89 Witsel), Lukebakio (Dk. 67 Doku), Tielemans, Trossard (Dk. 89 Saelemaekers), Ketelaere (Dk. 67 Lukaku)

Goller: Dk. 9 ve Dk. 33 Ketelaere, Dk. 57 Vanaken, Dk. 90+3 Lukaku (Belçika), Dk. 31 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)

Sarı kartlar: Dk. 35 McKennie, Dk. 69 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)