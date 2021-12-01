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AB'den sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 300 araç

01.12.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş: - "Bursa'da üretilen 300 araç, Türkiye'de geçici koruma altında yaşayan göçmenlerimizin en yoğun bulunduğu il ve ilçelerde görev yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay tarafından yürütülen "Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı Projesi (T-SUY)" çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile alımı yapılan 300 araç, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) tahsis edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, eski 19 Mayıs Stadyum alanındaki araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, ülkelerindeki savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan 4 milyon kişiye güvenlik, sağlık, barınma ve eğitim gibi temel hizmetleri en etkin şekilde sunduklarını söyledi.

Türkiye'nin insani yardımda en cömert ülke olarak dünyaya örnek olduğunu belirten Ergüneş, 2011'den itibaren Türkiye'ye yönelen sığınmacı kitle hareketinin artık kriz dönemini geçirdiğini ve sosyal uyum için karar alma, uygulama dönemine evrildiğini dile getirdi.

Geçici koruma altında bulunanları sanata, spora, ekonomiye katılmalarını sağlayacak politikalar ürettiklerini vurgulayan Ergüneş, şöyle devam etti:

"Bu çabalarımızın uluslararası toplum tarafından da desteklenmesi yönündeki çağrılarımızın neticesi olarak 2015 yılında AB ile ülkemiz arasında FRIT Anlaşması imzalanmıştır. FRIT çerçevesinde Bakanlığımız ve Türk Kızılay tarafından yürütülen projelerden biri de bugünkü Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı Projesi'dir. T-SUY dediğimiz bu sözleşmeyi, 17 Aralık 2020'de AB ile imzaladık. Söz konusu yardım programı, AB tarafından fonlanan en yüksek bütçeli insani yardım operasyonudur. FRIT, AB ile T-SUY projesini doğrudan hibe yöntemiyle finanse etmektedir. AB finansmanın proje kapsamındaki temel amacı elbette ihtiyaç sahibi bu kırılgan gruba aylık nakit yardımı yapılmasıdır. İkinci amacımız ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın da aralarında bulunduğu kurumsal kapasite gelişimidir. 300 araç, bu kapsamda vakıflarımıza tahsis edilmiştir. Bursa'da üretilen 300 araç, Türkiye'de geçici koruma altında yaşayan göçmenlerimizin en yoğun bulunduğu il ve ilçelerde görev yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilecek."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Türkiye, dünya genelinde en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. AB olarak, bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş birliği içerisinde bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, AB finansmanı ile alımı yapılan 300 aracın anahtarları SYDV müdürlerine teslim edildi.

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