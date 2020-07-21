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AB’den SUBÜ’ye yenilenebilir enerji projesi desteği

SAKARYA HABERLERİ  | 21.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

SUBÜ akademisyenlerinin yenilenebilir enerji alanındaki eğitim proje başvurusu YEVDES proje değerlendirme sürecinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi üniversiteleri geride bırakarak AB tarafından desteklenmeye hak kazandı.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri tarafından yenilenebilir enerji alanında eğitim proje başvurusu Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

SUBÜ akademisyenlerinin yenilenebilir enerji alanındaki eğitim proje başvurusu YEVDES proje değerlendirme sürecinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi üniversiteleri geride bırakarak AB tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri tarafından yenilenebilir enerji alanında eğitim proje başvurusu Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın AB finansmanıyla yürüttüğü Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında ‘Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları’ alanında desteklenecek.
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Çalışkan’ın yürütücüsü olduğu proje başvurusu; Prof. Dr. Yusuf Çay, Prof. Dr. Adem Demir, Arş. Gör. Erhan İbrahimoğlu, Arş. Gör. Mine Kırkbınar, Arş. Gör. Ebru Yılmaz, Arş. Gör. Yasin Akın, Arş. Gör. Ömer Çerlek ve Arş. Gör. Kubilay Han’dan oluşan ekip tarafından hazırlandı. Kısa süre önce SUBÜ’nün ‘üni-ENVER Üniversitenin Tüm Yerleşkelerinin Enerji Verimlilik Potansiyel Haritasının Çıkarılması ve Bir İzleme Platformu Geliştirilmesi‘ isimli Ar-Ge projesi de AB’den destek almaya hak kazanmıştı.
Proje ekibinin güneş panelleri üretimi ve güneş enerji verim artışı üzerine çalışmalar yaptığını belirten proje yürütücüsü Doç. Dr. Fatih Çalışkan, “İleri teknoloji seramik tozlarıyla panel yüzeylerini kaplayarak yüksek verimliliğe sahip panel sistemleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hem bugün hem de gelecek enerji üzerine kurgulanıyor. Ülkemizde de bu konulardaki çalışmalar gün geçtikçe artıyor. Enerji malzemeleri, teknolojileri ve sistemlerinin geliştirilmesi için daha yoğun çalışmalar gerçekleştirilmesi; genç araştırmacıların bu alanlara yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi üniversitemizin vizyonuna uygun olduğu gibi ülkemiz ve bölgemiz için de oldukça önemli. Proje ekibimiz, YEVDES projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları ve yatırımlarına ek olarak; sürdürülebilir enerji finansmanı, enerji projeleri yönetim döngüsü ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği farkındalığı gibi konularda eğitim alacak. Ayrıca örnek bina ve işletmelere saha ziyaretleri de düzenleyecek” dedi.

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