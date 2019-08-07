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Abdennour’un doğum günü kutlandı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Aymen Abdennor’un antrenmanda doğum günü kutlandı.

Abdennour’un doğum günü kutlandı

Yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da keyifler yerinde. Tunuslu savunma oyuncusu Aymen Abdennor’un 30 yaş günü kutlandı. Teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından yeni yaşı kutlanan Aymen Abdennor’a teknik patron Hikmet Karaman takım adına hediyesini takdim etti. Pastayı üfleyen Aymen, ardından tek tek tebrikleri kabul etti.

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Kayserispor Aymen Abdennor Spor Toto Süper Lig

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