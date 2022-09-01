Abdi İbrahim ile gençler geleceği keşfedecek

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında toplumsal yatırım programlarının bir parçası olan “gençlerde bilim farkındalığı oluşturma” başlığı altında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, toplumsal yatırım programları kapsamında anlamlı bir projeye daha imza atıyor. Bilim Virüsü sosyal girişimi iş birliğinde gerçekleştirilen "Geleceği Keşfedenler Programı" ile Türkiye’nin dört bir yanındaki lise öğrencilerine biyoteknolojiden iklim krizine, sürdürülebilirlikten bilimsel düşünceye, birlikte yaşam dinamiklerinden 21. yüzyıl yetkinliklerine kadar çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme ve farkındalık sahibi olma olanağı sağlanıyor.

Programın en önemli kazanımlarından biri Türkiye'nin önde gelen Anadolu ve Fen liselerinde eğitim alan parlak gençlerin biyoteknoloji ile tanıştırmak, onları üniversite eğitiminde biyoteknoloji alanına yönlendirmek ve bu alanda yetişecek insan gücünün tohumlarını atmak olacak.

Abdi İbrahim’in biyoteknoloji vizyonu çerçevesinde tasarlanan bu program, lise seviyesinde eğitim alan parlak öğrencilerin eğitimlerini daha da zenginleştirmesinin yanında, Abdi İbrahim Vakfı tarafından halihazırda burs ve mentorluk desteği verilen lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde biyoteknoloji eğitimi alan öğrencileri, eğitimlerini sürdürmeye de teşvik edecek.

- 4 ayrı modülde online eğitim atölyeleri ve webinarlar

Abdi İbrahim ve Bilim Virüsü iş birliğinde gerçekleştirilen "Geleceği Keşfedenler Programı" adını, küresel ısınma fikrini ilk dile getiren James Hansen, radyoaktivite konusundaki öncü araştırmalarıyla tarihe geçen Marie Curie, 1999'da Time dergisi tarafından 20. Yüzyıl’ın insan hakları savunucusu seçilen Rosa Parks ve 21. Yüzyıl Yetkinlikleri fikrinin temelini atan Gary Hamel gibi geleceği keşfeden isimlerden alıyor.

Bu isimlerden esinlenerek, alanında uzman kişiler tarafından titizlikle hazırlanan kılavuz niteliğindeki eğitim modülleri online ortamda gençlerle buluşturuluyor. Program 21. Yüzyıl Yetkinlikleri, İklim ve Sürdürülebilirlik, Bilimsel Düşünce ve Birlikte Yaşam olmak üzere 4 modülden oluşuyor. Biyoteknoloji her modülün içeriğinde yer alan bir başlık olarak öne çıkıyor. Sosyal girişim ve inovasyon alanında gerçekleştirilecek webinarlar ile gençler güçleniyor.

Her bir modül kapsamında farklı atölyeler düzenlenerek, öğrencilerin kendilerini bu alanlarda geliştirmeleri, bilgilerini pekiştirmeleri ve çağa uygun yetkinlikler kazanmaları sağlanıyor. Modülleri tamamlayan öğrencilere bir de sertifika veriliyor. Gençlerin her modülün sonunda geleceği keşfeden cesur, girişimci ve hareket etme cesaretini gösteren bireyler olması proje amaçları arasında yer alıyor.

- "Biyoteknoloji vizyonumuzun ve geleceği iyileştirme hedefimizin önemli bir ayağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim olarak toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan uzun vadeli ve sonuç odaklı çalışmaları, asli görevlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Geleceği iyileştirme hedefiyle çıktıkları yolda HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi çatısında "sağlık ve spor", "sosyal inovasyon", "gençlerde bilim farkındalığı oluşturma" ve "toplumsal ihtiyaçlar için gönüllülük projeleri" başlıkları altında projeler hayata geçirdiklerini aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Geleceği Keşfedenler programını da ‘gençlerde bilim farkındalığı oluşturma’ kapsamında oluşturduk. Gençlerin fen ve matematik alanlarındaki gelişimlerini desteklemeyi, biyoteknoloji, iklim ve sürdürülebilirlik gibi önemi her geçen gün artan pek çok konuda gelişmelerini amaçlıyoruz. Biyoteknoloji gibi dünyanın gündeminde olan bir konunun programımızda yer alması ayrıca kıymetli. Sadece şirketimiz için değil ülkemiz için de biyoteknoloji alanında nitelikli insan kaynağı oluşturulmasında, gençlerin üniversite eğitimlerinde biyoteknoloji alanını seçmesinde ve onları bu alana teşvik etmede katkısı olacak çok önemli bir projeyi böylece başlatmış oluyoruz. Yeni nesil öğrenme hareketi olarak anılan Bilim Virüsü sosyal girişimi ile iş birliğimiz kapsamında ülkemizin parlak öğrencileriyle buluşacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Abdi İbrahim olarak toplumsal yatırımın önemini biliyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Her zaman olduğu gibi bu vizyonla hareket etmeye ve benzer projelerle Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, ilk eğitim modülü olan 21. Yüzyıl Yetkinlikleri için kayıtlar, 9 Eylül'de sonlanıyor. 21. Yüzyıl Yetkinlikleri modülünde "biyoteknolojiyi keşfedenler", "öğrenmeyi öğrenme", "iş birliği ve etkili iletişim" "karmaşık problem çözme", "duygusal zekâ" ve "eleştirel düşünce” gibi konu başlıkları yer alıyor.

