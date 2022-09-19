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Abdi İbrahim’in "İlaç Gibi Gelecek" projesinde genç eczacılar sahaya çıktı

19.09.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut: -"İlaç Gibi Gelecek Projesi ile eczacılık öğrencilerimizi Türkiye’nin en büyük ve en tecrübeli saha ekipleriyle bir araya getirerek, sağlık sektörünü ve eczacılık mesleğini yakından tanımalarına fırsat sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim tarafından başlatılan, geleceğin eczacılarıyla bugünün eczacıları arasında köprü niteliğindeki “İlaç Gibi Gelecek” projesinde ikinci adıma geçildi.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, eczacılık sektöründeki kalifiye iş gücüne destek olmak ve eczacılık öğrencilerinin iş hayatına adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’den 60’a yakın öğrenci gerekli mesleki eğitimlerini tamamlayarak sahaya çıktı.

Toplam 5 ay sürecek “İlaç Gibi Gelecek” projesi çerçevesinde öğrenciler, Abdi İbrahim’e bağlı Abdimed ve İnoliva bünyesinde çalışarak, eczanelerde Tarım Bakanlığı Ruhsatlı ürünlerin tanıtımı adına çeşitli görevler üstlenecekler.

Eczacılık fakültesi öğrencilerine özel olarak hazırlanan “İlaç Gibi Gelecek” programı, öğrencilerin sektörü ve eczacılık mesleğini daha yakından gözlemlemesine, meslektaşları ile iletişim kurabilmelerine ve kariyer yolunu çizerken daha bilinçli şekilde karar verebilmelerine imkân tanıyor. Aynı zamanda program, birçok gelişim fırsatının yanı sıra maddi fayda da sunuyor ve program süresince başarılı performans sergileyen gençlerin işe alım sürecinde Abdi İbrahim tarafından önceliklendirilmesine de olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, projenin, sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli insan kaynağına yatırım anlamına geldiğini belirterek, Abdi İbrahim’in ilaç sektöründeki liderliğinin bir gereği olarak toplumsal yatırım programlarına çok önem verdiğini ve bu kapsamda sağlık sektörüne ve gençlere yatırım yapmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü vurguladı.

Abdi İbrahim’in temellerinin bundan 110 yıl önce idealist bir eczacı tarafından atıldığını aktaran Barut, “Türkiye’nin en köklü ve lider Türk ilaç şirketi olarak ülkemize ve gençlerimize duyduğumuz güvenden besleniyoruz. İlaç Gibi Gelecek Projesi ile eczacılık öğrencilerimizi Türkiye’nin en büyük ve en tecrübeli saha ekipleriyle bir araya getirerek, sağlık sektörünü ve eczacılık mesleğini yakından tanımalarına fırsat sunuyoruz. Akademik bilgisiyle saha tecrübesini harmanlayarak meslek seçimini bilinçli bir şekilde yapmak isteyen, ülkemiz insanına meslekleriyle hizmet edecek genç eczacı adaylarımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitimi ve gençleri destekleyen, onları hayata hazırlayan şirket olma vizyonumuzu yansıtan projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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