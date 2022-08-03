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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

03.08.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 4 milyon 700 bin varil azalışla 469 milyon 900 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil artışla 225 milyon 300 bin varil oldu.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1178 varil artışla 7 milyon 342 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1036 varil azalışla 3 milyon 512 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 23-29 Temmuz haftasında 3 bin varil artarak 12 milyon 536 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Temmuz 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.

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