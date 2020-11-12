ABD'nin yeni dönemde Müslümanlara yönelik olası politikaları çevrim içi konferansta ele alındı

İçinde yaşadığı toplumu, yaşadığı zorlukların kesişme noktalarında buluşturarak işini yaptığını aktaran Asse, ailesi ve kendisinin geçmişten beri Demokratları desteklediğini belirtti.

Samia Asse, yaptığı konuşmada, Amerika'da yoksulluğun, Müslüman toplulukları ulusal ortalamanın üzerinde etkilediğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte durumun daha da kötüleştiğini dile getirdi.

Biden yönetimi altında Amerikalı Müslümanların geleceğinin ve ABD’nin Müslüman dünyasına yönelik politikalarının tartışıldığı çevrim içi konferansa, Lafayette Koleji'nden Doç. Dr. Hafsa Kanjwal, Kalifoniya Üniversitesi-Berkeley'den Mujeeb Rahman, insan hakları aktivisti Samia Asse, New York İslami Liderlik Konseyi'nden Raja Abdulhaq ve İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) Direktörü Prof. Dr. Sami Al-Arian katıldı.

Asse, "Temmuz ayında Demokratların bir delegesi olarak seçildiğimde, bir Filistinli Amerikalı olarak elimde tuttuğum oy verme gücü, demokratik sürecin bir parçası olmak ve değişime aracılık etme tecrübesinin farkına geç varmak beni oldukça demoralize etti." ifadesini kullandı.

Amerikalı Müslümanların gelecek 4 yılda yapacakları çok işi olduğunu kaydeden Asse, Müslümanların taleplerinin doğru olarak aktarılması için bu talepleri temsil eden kişilerin ve kurumların seçiminin öncelikli konu olduğunu bildirdi.

Raja Abdulhaq ise 11 Eylül saldırısının gerçekleştiği zamanı ele almak istediğini, Batı'daki Müslümanların ve özellikle Amerika'da yaşayanların asimilasyon ve entegrasyon konusunda bu dönemden sonra yaşadığı zorlukları ifade etti.

Abdulhaq, 11 Eylül yaşanmadan önce Edward Said'in Müslümanların Batı değerleriyle çatışacağı ve uyum sağlayamayacağı fikrinin mevcut olduğunu, bu bakıştan ötürü Amerika'daki Müslümanların, Amerikan rüyası ile Filistin'in ve diğer bölgelerin işgalini destekleyen Kolonyalist Amerika arasında kaldığını dile getirdi.