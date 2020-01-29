SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Abdou Razack Traore, Bursaspor'da

Abdou Razack Traore, Bursaspor'da

SİVASSPOR HABERLERİ  | 29.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Sivasspor'un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Abdou Razack Traore, Bursaspor'da

Bursaspor, Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Abdou Razack Traore ile anlaştı. Yeşil-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Traore'nin yarın Bursa'ya giderek resmi imzayı atacağı ve antrenmanlara katılacağı ifade edildi.

Burkina Fasolu futbolcu, Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Eskişehirspor maçında forma giyebilecek.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
'Her maça galibiyet için çıkmamız lazım''Her maça galibiyet için çıkmamız lazım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff 1. lig Bursaspor Sivasspor abdou razack traore

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Şok Sergen Yalçın iddiası

Şok Sergen Yalçın iddiası

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

24 numaralı formayla 24 sayı attı

24 numaralı formayla 24 sayı attı

'Kobe Bryant, Beşiktaş ile anlaşmıştı'

'Kobe Bryant, Beşiktaş ile anlaşmıştı'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti

'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

Çalımbay'dan Alper Potuk hamlesi

Çalımbay'dan Alper Potuk hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay'dan VAR isyanı: Biz bu sene mağdur olduk

Rıza Çalımbay'dan VAR isyanı

Abdou Razack Traore, Bursaspor'da

Traore, Bursaspor'da

Mert Hakan Yandaş: Hakemler bizi tersliyor

Mert Hakan'dan flaş hakem tepkisi

ÖZET | Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor maç sonucu

Lider 1 puanı 90+3'de kurtardı!

Claudemir: Taraftarlarımız savaşan, savaşmayı seven bir Claudemir görecek

Claudemir'den taraftara mesaj

Yasin Öztekin: Takıma katkı sağlamak istiyorum

'Takıma katkı sağlamak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.