Abdou Razack Traore, Bursaspor'da

Bursaspor, Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Abdou Razack Traore ile anlaştı. Yeşil-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Traore'nin yarın Bursa'ya giderek resmi imzayı atacağı ve antrenmanlara katılacağı ifade edildi.
Burkina Fasolu futbolcu, Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Eskişehirspor maçında forma giyebilecek.
(İHA)
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde
Şok Sergen Yalçın iddiası
Emir’e F.Bahçeli futbolculardan moral
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
FIFA'dan Cüneyt Çakır kararı
F.Bahçe'de ayrılık! Portekiz'e gidiyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı yarı finale taşıdı
İşte Sergen'in Beşiktaş'la ilk idmana çıkacağı tarih
Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!
Efsane kulüp ligden çekiliyor!
G.Saray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması
Trabzon'a Sturridge müjdesi
Yerel basından 'Oyuna gelme Trabzon' manşeti
Okuyucu Yorumları 0 yorum