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Abdou Razack Traore, Sivasspor'da

SİVASSPOR HABERLERİ  | 31.08.2019 19:01 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geride kalan sezon Konyaspor'da forma giyen Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore'yi renklerine bağladı.

Abdou Razack Traore, Sivasspor'da

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın transfer listesi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yeni transferin hayırlı olması temennisinde bulunan Otyakmaz, "Traore ile son transferimizi gerçekleştirdik. Son olarak Konyaspor forması giyen Traore'yi hocamızın isteğiyle renklerimize kazandırdık. 1+1 yıllık sözleşme olacak. Kendisine başarılı bir sezon diliyoruz. Hem Demir Grup Sivasspor için hem de kendisi için umarım iyi bir sezon olur" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"
Traore ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tanrının izniyle elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takımımı ve kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu. Konuşmaların ardından Traore, sözleşme imzaladı.

ABDOU RAZACK TRAORE KİMDİR?
Burkina Faso'nun Abidjan dünyaya gelen 30 yaşındaki Traore, futbola Raja Casablanca 19 yaş altı takımında başladı. Ardından Rosenborg ve Lechia Gdansk formasını giyen Traore, 2013 yılında Gaziantepspor'a transfer olarak Türkiye macerasına başladı.

Türkiye'de Kardemir Karabükspor formasını da terleten sporcu, son olarak Konyaspor'da görev yaptı. Traore, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde çıktığı 290 maçta 71 gol atan Abdou Razack Traore, 42 kez de ülke milli takımının formasını giydi.

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