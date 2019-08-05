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Abdul Aziz Tetteh, Gazişehir Gaziantep'te

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.08.2019 22:51 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Abdul Aziz Tetteh'i transfer etti.

Abdul Aziz Tetteh, Gazişehir Gaziantep'te

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Rusya 1. Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Tetteh ile temasa geçti.

Prensip anlaşmasına varılan ve kampa getirilen 29 yaşındaki ön libero, kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca 207 resmi karşılaşmada görev aldı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.

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Abdul Aziz Tetteh Gazişehir Gaziantep

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