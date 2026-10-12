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Okan Buruk Barcelona planını belirledi! İspanyol devi için sürpriz karar

Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi ilk 11 şekilleniyor. Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşmasında öne çıkan isimlere yeniden görev vermesi beklenirken sağ bek tercihi ve hücum hattındaki yıldız isimler dikkat çekiyor. Victor Osimhen de ilk 11'e dönüyor. İşte detaylar...

Okan Buruk Barcelona planını belirledi! İspanyol devi için sürpriz karar
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Barcelona'yı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kritik karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti.

SAĞ BEKTE BARIŞ ALPER TERCİHİ

Okan Buruk Barcelona planını belirledi! İspanyol devi için sürpriz karar 1

Kasımpaşa maçında sağ bekte başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın, Sallai iyileşmesine rağmen Barcelona karşısında da bu bölgede görev yapması bekleniyor.

SAVUNMA VE ORTA SAHA NETLEŞTİ

Okan Buruk Barcelona planını belirledi! İspanyol devi için sürpriz karar 2

Savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın, sol bekte ise Ismail Jakobs'un forma giymesi bekleniyor. Orta sahada Mario Lemina ve Lucas Torreira ikilisinin görev alacağı öğrenildi.

BATRAKOV FORMAYI KAPTI

Okan Buruk Barcelona planını belirledi! İspanyol devi için sürpriz karar 3

Sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Rafael Leao'nun oynaması beklenirken 10 numara pozisyonunda Aleksey Batrakov'un görev alacağı belirtildi.

OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Okan Buruk Barcelona planını belirledi! İspanyol devi için sürpriz karar 4

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in de Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak takımın gol umudu olması bekleniyor.

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