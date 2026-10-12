Okan Buruk Barcelona planını belirledi! İspanyol devi için sürpriz karar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Barcelona'yı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kritik karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti.

SAĞ BEKTE BARIŞ ALPER TERCİHİ

Kasımpaşa maçında sağ bekte başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın, Sallai iyileşmesine rağmen Barcelona karşısında da bu bölgede görev yapması bekleniyor.

SAVUNMA VE ORTA SAHA NETLEŞTİ

Savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın, sol bekte ise Ismail Jakobs'un forma giymesi bekleniyor. Orta sahada Mario Lemina ve Lucas Torreira ikilisinin görev alacağı öğrenildi.

BATRAKOV FORMAYI KAPTI

Sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Rafael Leao'nun oynaması beklenirken 10 numara pozisyonunda Aleksey Batrakov'un görev alacağı belirtildi.

OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in de Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak takımın gol umudu olması bekleniyor.