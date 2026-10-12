Okan Buruk Barcelona planını belirledi! İspanyol devi için sürpriz karar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Barcelona'yı konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kritik karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti.
Kasımpaşa maçında sağ bekte başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın, Sallai iyileşmesine rağmen Barcelona karşısında da bu bölgede görev yapması bekleniyor.
Savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın, sol bekte ise Ismail Jakobs'un forma giymesi bekleniyor. Orta sahada Mario Lemina ve Lucas Torreira ikilisinin görev alacağı öğrenildi.
Sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Rafael Leao'nun oynaması beklenirken 10 numara pozisyonunda Aleksey Batrakov'un görev alacağı belirtildi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in de Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak takımın gol umudu olması bekleniyor.
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