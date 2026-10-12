Nuri Şahin'e basın toplantısında sorulan soru ortalığı karıştırdı! "Türkçem iyi ama doğru mu anladım?"

Başakşehir, ligin 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Nuri Şahin kendisine yöneltilen beklenmedik bir soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

TOPLANTIYI KARIŞTIRAN SORU

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin yönelttiği soru üzerine gergin anlar yaşadı. Bir gazeteci, Trabzonspor'un kupayı kazanmasıyla Başakşehir'in Avrupa'ya gitme şansı yakaladığını hatırlatarak, "Kupanın Trabzonspor tarafından alınmasını, sizin de Avrupa'ya gitmesi yönünde çok ciddi açıklamalarınız oldu, temennileriniz oldu. Ama maalesef Avrupa kupalarından çok erken elendiniz. İlahi adalet diyebilir miyiz?" sorusunu yöneltti.

"TÜRKÇEM GAYET İYİ AMA..."

Yöneltilen soru karşısında tebessüm eden Nuri Şahin, önce "Türkçem gayet iyi ama hak etmeden mi gittik?" diyerek tepkisini dile getirdi. Başakşehir iletişim görevlisi "Bu soru tahrik edici bir soru olarak görüyorum. Benim şahsi fikrim, cevaplamazsanız da olur" dese de Şahin, sözü alarak durumu açıklığa kavuşturdu.

Nuri Şahin tepkisini şu sözlerle sürdürdü: "Sordunuz, ben cevap vereyim. Eğer Başakşehir olarak biz sezonu 5. bitirdiysek ve bu bize Avrupa'ya, Trabzon'un kupayı kazandığı için bize Avrupa'ya taşıdıysa, bunun için özür dileyecek değilim. Bunda adaletlik bir şey yok. Hiç polemiğe de girmeye gerek yok bu konularda. İlahi adalet biraz ağır oldu sizin dediğiniz. O yüzden tatlı bir şekilde isterseniz."

"İYİ NİYETLİ DEĞİLSİNİZ"

Gazetecinin "Yani kötü niyetle sormadım" şeklindeki savunması üzerine Nuri Şahin, gülümseyerek "Çok da iyi niyetli sormadınız ama" yanıtını vererek diyaloğu sonlandırdı.