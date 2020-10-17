Abdülkadir Başakşehir'e karşı "dip" yaptı

Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçta ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri toplayan Abdülkadir Ömür, maçı 17 top kaybı ile tamamladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "17 milyon euroluk teklif geldi ancak satmadık" dediği ve bordo-mavili camianın büyük umutlar bağladı Abdülkadir, kötü başladığı yeni sezondaki vasat performansını bir adım daha öteye taşıdı.
Başakşehir karşısında tam 17 top kaybı yapan Abdülkadir, 7 de pas hatası yaparak kariyerinin en kötü maç performanlarından birine imza attı.
Trabzonspor evinde Başakşehir'e boyun eğdi
Terim’in yüzünü güldürdüler
FIFA'dan Ryan Donk'un talebine ret kararı geldi
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI
F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok!
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
Robinho transferi iptal
Arjantinli yıldız isim futbolu bıraktı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
'Lazio'nun Muriqi'i olacağım'
Okuyucu Yorumları 0 yorum