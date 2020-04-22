Abdülkadir Ömür: Barcelona ve Messi hayalini hep düşünüyorum

Trabzonspor’un 20 yaşındaki orta oyuncusu Abdülkadir Ömür, hedefleri ve hayallerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür, kulübün sosyal medyadan yayınladığı videoda yer alan açıklamalarında çocukluğundan itibaren Fatih Tekke videolarını ve onun maçlarını izleyerek büyüdüğünü söyledi. Genç yıldız, “Futbola başlamamdaki en büyük sebep Fatih Tekke diyebilirim. İlk basamağımda Trabzonspor A Takımı’na çıkmak, orada başarılar elde etmek vardı. Bunu da başardığım için mutluyum. İkinci basamağımda Trabzonspor’da şampiyon olmak var. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim. Trabzonspor’da şampiyon olduktan sonra da amacım Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirebilmek” diye konuştu.

“SAKATLIKTAN DÖNDÜKTEN SONRAKİ İLK MAÇIMDA ELİM AYAĞIM TİTREDİ”

Ömür, Trabzonspor’un AEK’ya 2-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“AEK maçında sakatlanmıştım. 20 yaşındayım, 10 yıldır futbol oynuyorum, ilk defa böyle bir şey, yani kötü bir şey olduğunu hissetmiştim. İlk döndüğüm maç Rize maçıydı, 86-87’nci dakikada girmiştim. Sanki ilk defa sahaya çıkıyor gibiydim. Sahaya çıkarken elim ayağım titremişti. 3 yıldır burada oynuyorum ama 6 ay futboldan uzak kalmak sanki 1-2 yılmış gibi geliyor insana. Çünkü bizim işimiz, mesleğimiz bu.”